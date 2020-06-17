Группа Метинвест провела комплексную оценку эффективности своей деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG) при поддержке агентства Sustainalytics, ведущего независимого поставщика исследований, рейтингов и данных в сфере ESG.

Агентство Sustainalytics впервые оценило эффективность работы Группы Метинвест по критериям ESG, используя методологию оценки рисков ESG. Такая оценка является показателем неуправляемых рисков в области ESG и проводится по абсолютной шкале от 0 до 100. В то же время более низкий показатель свидетельствует о меньшем количестве неуправляемых рисков, говорится на сайте компании.

Оценка рисков ESG для Метинвеста составляет 32.0 балла. Агентство Sustainalytics признало сильным управления материальными аспектами ESG Группы Метинвест несмотря на то, что риск возникновения материальных финансовых последствий, обусловленных факторами ESG, оценили как высокий из-за значительного влияния металлургической промышленности в целом.

Метинвест получил высокую оценку за качество управления человеческим капиталом, охрану труда и промышленную безопасность, а также взаимодействие с местными общинами. Кроме того, в своем отчете Sustainalytics высоко оценило корпоративное управление Группы Метинвест и отметил соблюдения ею высоких стандартов бизнес-этики.

В сравнительном рейтинге Группа Метинвест заняла девятое место среди 140 мировых металлургических компаний, оцененных агентством Sustainalytics.

Мы признаем, что горнодобывающая промышленность и металлургия всегда имеют высокий уровень воздействия на окружающую среду и большие риски, чем во многих других отраслей. Метинвест постоянно учитывает экологические, социальные и управленческие факторы в своих бизнес-решениях, поэтому мы запустили нашу первую внешнюю оценку в области ESG как часть нашего стремления к прозрачности ведения бизнеса,

– сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Также он добавил, что оценка эффективности по критериям ESG помогает лучше понять сильные и слабые стороны для дальнейшего устойчивого развития. А после получения обратной связи стало понятно, как можно создать более надежные институты управления рисками, чтобы обеспечить дальнейшее лидерство Группы Метинвест в области.

"Темы ESG приобретают большее значение в мире для всех групп заинтересованных сторон, включая кредиторов. Мы считаем, что рейтинг, который предоставило Группе Метинвест агентство Sustainalytics, поможет облегчить процесс принятия решений по распределению средств для наших нынешних и будущих кредиторов и инвесторов", – отметил Александр Любарев, Директор по корпоративным финансам и казначейству Группы Метинвест.