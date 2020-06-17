Група Метінвест провела комплексну оцінку ефективності своєї діяльності в галузі екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG) за підтримки агентства Sustainalytics, провідного незалежного постачальника досліджень, рейтингів і даних у сфері ESG.

Агентство Sustainalytics уперше оцінило ефективність роботи Групи Метінвест за критеріями ESG, використовуючи методологію оцінки ризиків ESG. Така оцінка є показником некерованих ризиків у галузі ESG та проводиться за абсолютною шкалою від 0 до 100. Водночас більш низький показник свідчить про меншу кількість некерованих ризиків, йдеться на сайті компанії.

Оцінка ризиків ESG для Метінвесту становить 32.0 бали. Агентство Sustainalytics визнало сильним управління матеріальними аспектами ESG Групи Метінвест попри те, що ризик виникнення матеріальних фінансових наслідків, зумовлених факторами ESG, оцінили як високий через значний вплив металургійної промисловості загалом.

Метінвест отримав високу оцінку за якість управління людським капіталом, охорону праці та промислову безпеку, а також взаємодію з місцевими громадами. Крім того, у своєму звіті Sustainalytics високо оцінило корпоративне управління Групи Метінвест і відзначило дотримання нею високих стандартів бізнес-етики.

У порівняльному рейтингу Група Метінвест посіла дев'яте місце серед 140 світових металургійних компаній, оцінених агентством Sustainalytics.

Ми визнаємо, що гірничодобувна промисловість і металургія завжди мають високий рівень впливу на довкілля і більші ризики, ніж у багатьох інших галузей. Метінвест постійно враховує екологічні, соціальні та управлінські фактори у своїх бізнес-рішеннях, тому ми запустили нашу першу зовнішню оцінку в галузі ESG як частину нашого прагнення до прозорості ведення бізнесу,

– сказав генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Також він додав, що оцінка ефективності за критеріями ESG допомагає краще зрозуміти сильні та слабкі сторони для подальшого сталого розвитку. А після отримання зворотного зв'язку стало зрозуміло, як можна створити більш надійні інститути управління ризиками, щоб забезпечити подальше лідерство Групи Метінвест у галузі.

"Теми ESG набувають більшого значення у світі для всіх груп зацікавлених сторін, включно з кредиторами. Ми вважаємо, що рейтинг, який надало Групі Метінвест агентство Sustainalytics, допоможе полегшити процес ухвалення рішень щодо розподілу коштів для наших нинішніх і майбутніх кредиторів та інвесторів", – зазначив Олександр Любарев, Директор з корпоративних фінансів та казначейства Групи Метінвест.