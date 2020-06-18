В сравнительном рейтинге "Группа Метинвест" заняла 9 место среди 140 мировых металлургических компаний, оцененных Sustainalytics.

Группа горно-металлургических компаний "Метинвест" выполнила комплексную оценку эффективности своей деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG) при поддержке агентства Sustainalytics – независимого поставщика исследований, рейтингов и данных в сфере ESG. Об этом сообщают в "Метинвест".

Агентство Sustainalytics впервые оценило эффективность работы "Метинвеста" по критериям ESG, используя методы оценки рисков ESG. Оценка показателя неуправляемых рисков в области ESG происходит по шкале от 0 до 100. Чем ниже показатель – тем меньше количество неуправляемых рисков.

Отмечается, что оценка "Метинвеста" составила 32.0 балла. Агентство Sustainalytics признало сильным управление материальными аспектами ESG Группы Метинвест, несмотря на высокий риск возникновения материальных финансовых последствий, обусловленных факторами ESG.

Согласно отчету, Метинвест получил высокую оценку за качество управления человеческим капиталом, охрану труда и промышленной безопасности, а также взаимодействие с местными общинами. В отчете Sustainalytics акцентируется на высокой оценке корпоративного управления "Метинвеста" и соблюдения высоких стандартов бизнес-этики.

В сравнительном рейтинге "Группа Метинвест" заняла 9 место среди 140 мировых металлургических компаний, оцененных Sustainalytics.

"Мы признаем, что горнодобывающая промышленность и металлургия всегда имеют высокий уровень воздействия на окружающую среду и большие риски, чем во многих других отраслях. Метинвест постоянно учитывает экологические, социальные и управленческие факторы в своих бизнес-решениях, поэтому мы запустили нашу первую внешнюю оценку в области ESG как часть нашего стремления к прозрачности ведения бизнеса. Мы считаем, что оценка нашей эффективности по критериям ESG помогает нам лучше понять сильные и слабые стороны для дальнейшего устойчивого развития. Мы получили обратную связь и оценили, как можем создать более надежные институты управления рисками, чтобы обеспечить дальнейшее лидерство "Группы Метинвест" в области", – отметил Юрий Рыженков, генеральный директор "Группы Метинвест".

А Александр Любарев, директор по корпоративным финансам и казначейству "Группы Метинвест", добавил: "Темы ESG приобретают большее значение в мире для всех групп заинтересованных сторон, включая кредиторов. Мы считаем, что рейтинг, который предоставило "Группе Метинвест" агентство Sustainalytics, поможет облегчить процесс принятия решений по распределению средств для наших нынешних и будущих кредиторов и инвесторов".