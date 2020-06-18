У порівняльному рейтингу "Група Метінвест" посіла 9 місце серед 140 світових металургійних компаній, оцінених Sustainalytics.

Група гірничо-металургійних компаній "Метінвест" виконала комплексну оцінку ефективності своєї діяльності в галузі екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG) за підтримки агентства Sustainalytics – незалежного постачальника досліджень, рейтингів і даних у сфері ESG. Про це повідомляють у "Метінвест".

Агентство Sustainalytics уперше оцінило ефективність роботи "Метінвесту" за критеріями ESG, використовуючи методи оцінки ризиків ESG. Оцінювання показника некерованих ризиків у галузі ESG відбувається за шкалою від 0 до 100. Чим нижчий показник – тим менша кількість некерованих ризиків.

Зазначається, що оцінка "Метінвесту" склала 32.0 бали. Агенція Sustainalytics визнало сильним управління матеріальними аспектами ESG Групи Метінвест попри високий ризик виникнення матеріальних фінансових наслідків, зумовлених факторами ESG.

Згідно зі звітом, Метінвест отримав високу оцінку за якість управління людським капіталом, охорону праці та промислову безпеку, а також взаємодію з місцевими громадами. У звіті Sustainalytics акцентується на високій оцінці корпоративного управління "Метінвесту" та дотримання високих стандартів бізнес-етики.

У порівняльному рейтингу "Група Метінвест" посіла 9 місце серед 140 світових металургійних компаній, оцінених Sustainalytics.

"Ми визнаємо, що гірничодобувна промисловість і металургія завжди мають високий рівень впливу на довкілля і більші ризики, ніж у багатьох інших галузей. Метінвест постійно враховує екологічні, соціальні та управлінські фактори у своїх бізнес-рішеннях, тому ми запустили нашу першу зовнішню оцінку в галузі ESG як частину нашого прагнення до прозорості ведення бізнесу. Ми вважаємо, що оцінка нашої ефективності за критеріями ESG допомагає нам краще зрозуміти сильні та слабкі сторони для подальшого сталого розвитку. Ми отримали зворотній зв'язок та оцінили, як можемо створити більш надійні інститути управління ризиками, щоб забезпечити подальше лідерство "Групи Метінвест" у галузі", – зазначив Юрій Риженков, генеральний директор "Групи Метінвест".

А Олександр Любарев, директор з корпоративних фінансів та казначейства "Групи Метінвест", додав: "Теми ESG набувають більшого значення у світі для всіх груп зацікавлених сторін, включно з кредиторами. Ми вважаємо, що рейтинг, який надало "Групі Метінвест" агентство Sustainalytics, допоможе полегшити процес ухвалення рішень щодо розподілу коштів для наших нинішніх і майбутніх кредиторів та інвесторів".