Это на 57%, или на 3,5 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года, информирует 24 Канал.

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В условиях полномасштабной войны вести эффективный бизнес, безусловно, сложно. Но и важно, как никогда. Это укрепляет наше государство и помогает выстоять в полномасштабной войне. Мы тоже ощущаем ее влияние на себе каждый день. Только в июне 2024-го враг уничтожил две наши нефтебазы. В целом же с начала полномасштабного вторжения ущерб ОККО вследствие боевых действий составил 70 миллионов долларов. Но мы работаем дальше – восстанавливаем АЗК, инвестируем, добросовестно платим налоги, помогаем ВСУ. За последние два с половиной года группа ОККО уплатила уже 33 миллиарда гривен налогов, а еще более 1,8 миллиарда гривен перечислила как благотворительную помощь на поддержку армии и восстановление страны,

– комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купыбида.

Непосредственно с операционной деятельности за 6 месяцев 2024 года уплачено 2,240 миллиарда гривен налогов и сборов. В эту сумму входит:

НДС (кроме уплаченного на таможню при импорте);

розничный акциз;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор;

плата за землю;

сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.



Динамика уплаты налогов группой ОККО / Инфографика ОККО

Кроме того, еще 7,501 миллиарда гривен уплачено при импорте товаров. Объемы уплаты налогов в этой категории зависят от того, импортируют ли предприятия группы топливо напрямую или же покупают на внутреннем рынке уже растаможенный продукт у представителей иностранных заводов.

В пересчете на один АЗК каждый автозаправочный комплекс ОККО в первом полугодии-2024 заплатил 5,629 миллиона гривен налогов и сборов, или 938,10 тысячи гривен ежемесячно. Этот показатель на 23% выше, чем в первом полугодии-2023. Уплата налогов с операционной деятельности на 1 литр реализованного топлива через АЗК ОККО составила за отчетный период 3,40 гривны на литр. Для сравнения: в первом полугодии-2023 этот показатель был на 1 гривну ниже – 2,43 гривны на 1 литр.