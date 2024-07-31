Це на 57%, або на 3,5 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період торік, інформує 24 Канал.

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В умовах повномасштабної війни вести ефективний бізнес безумовно, складно. Але й важливо, як ніколи. Бо це зміцнює нашу державу і допомагає вистояти у повномасштабній війні. Ми теж відчуваємо її вплив на собі кожного дня. Тільки у червні 2024-го ворог знищив дві наші нафтобази. А загалом від початку повномасштабного вторгнення збитки ОККО внаслідок бойових дій становили 70 мільйонів доларів. Та ми працюємо далі – відбудовуємо АЗК, інвестуємо, доброчесно сплачуємо податки, допомагаємо ЗСУ. За останніх два з половиною роки група ОККО сплатила уже 33 мільярди гривень податків, а ще понад 1,8 мільярда гривень перерахувала як благодійну допомогу на підтримку армії та відбудову країни,

– коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

Безпосередньо з операційної діяльності за 6 місяців 2024 року сплачено 2,240 мільярда гривень податків і зборів. До цієї суми входить:

ПДВ (крім сплаченого на митницю при імпорті);

роздрібний акциз;

податок на доходи фізичних осіб;

військовий збір;

плата за землю;

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.



Динаміка сплати податків групою ОККО / Інфографіка ОККО

Окрім того, ще 7,501 мільярда гривень сплачено при імпорті товарів. Обсяги сплати податків у цій категорії залежать від того, чи підприємства групи напряму імпортують пальне, чи купують на внутрішньому ринку уже розмитнений продукт у представників іноземних заводів.

У перерахунку на один АЗК кожен автозаправний комплекс ОККО у першому півріччі-2024 заплатив 5,629 мільйона гривень податків і зборів, або ж 938,10 тисяч гривень щомісячно. Цей показник є на 23% вищим, ніж у першому півріччі-2023. Сплата податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального через АЗК ОККО становила за звітний період 3,40 гривні на літр. До порівняння, цей показник у першому півріччі-2023 року був на 1 гривню нижчим – 2,43 гривні на 1 літр.