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      Группа компаний "АИС" объявила бессрочную акцию протеста против АРМА

      Новая тема 40 Читати новину українською

      Борьба за рабочие места и дорогостоящее имущество продолжается.

      Работники группы компаний "АИС" объявили бессрочную акцию протеста под стенами Национального Агентства АРМА. Несмотря на обещания его представителей разобраться в незаконных действиях ООО ЖК "Воздвиженка", работа более 30 автосалонов и СТО уже в 9 городах Украины до сих пор заблокирована.

      "Абсолютно никаких действий с их стороны не проведено. Мы планируем добиваться того, чтобы АРМА все же разорвала договор с ЖК "Воздвиженка" и провела открытый тендер. Чтобы люди все-таки могли вернуться на свои рабочие места", – сказал представитель группы компаний "АИС" Максим Чагарный.

      Почти месяц более тысячи сотрудников "АИС" остаются без работы. Представители холдинга официально обвиняют в этом группу компаний DCH, в которую входит ООО "ЖК Воздвиженка" и его владельца Александра Ярославского. Мол, те пытаются получить контроль над имуществом компании. При этом, еще и требуют арендную плату. Несмотря на многочисленные обращения, в DCH уверяют, что документов не получали и в доступе к имуществу отказывают.

      "Уже почти три недели. За этот период мы уже раз семь приезжали, предварительно отправив письмо о том, что мы готовы предоставить все документы и будем забирать свое имущество. Но под разными предлогами нам это имущество не отдают", – рассказал Александр Чекалкин.

      По подсчетам представителей "АИС", из-за блокирования автосалонов, госбюджет ежемесячно теряет около 10 миллионов гривен в результате неуплаченных налогов. А также около 5 миллионов, которые холдинг ежемесячно готов платить за аренду недвижимости. Раьотники компании планируют пикетировать офис АРМА до выполнения всех требований компании.

      Теги: Новости Украины протесты
      Источник: 24 Канал
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