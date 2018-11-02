Група компаній "АІС" оголосила безстрокову акцію протесту проти АРМА

Боротьба за робочі місця і дороговартісне майно триває.

Працівники групи компаній "АІС" оголосили безстрокову акцію протесту під стінами Національного Агентства АРМА. Попри обіцянки його представників розібратися в незаконних діях ТОВ "ЖК Воздвиженка", роботу більш ніж 30 автосалонів та СТО вже у 9 містах України і досі заблоковано.

"Абсолютно ніяких дій з їх сторони не проведено. Ми плануємо домагатися того, що б АРМА все-таки розірвала договір з ЖК "Воздвиженка" і провела відкритий тендер. Щоб люди все-таки могли повернутися на свої робочі місця", – сказав представник групи компаній "АІС" Максим Чагарний.

Майже місяць більше тисячі співробітників "АІС" залишаються без роботи. Представники холдингу офіційно звинувачують в цьому групу компаній DCH, до якої входить ТОВ "ЖК Воздвиженка" та його власника Олександра Ярославського. Мовляв, ті намагаються отримати контроль над майном компанії. При цьому, ще й вимагають орендну плату. Попри численні звернення в DCH запевняють, що документів не отримували й в доступі до майна відмовляють.

"Вже майже три тижні. За цей період ми вже раз сім приїжджали, попередньо надіславши листа про те, що ми готові надати всі документи і будемо забирати своє майно. Але під різними приводами нам це майно не віддають", – розповів Олександр Чекалкін.

За підрахунками представників "АІС", через блокування автосалонів, держбюджет щомісяця втрачає близько 10 мільйонів гривень внаслідок несплачених податків. А також близько 5 мільйонів, які холдинг щомісяця готовий сплачувати за оренду нерухомості.Працівники компанії планують пікетувати офіс АРМА до виконання усіх вимог компанії.