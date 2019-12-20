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      Группа компаний "Укрлендфарминг" ежегодно поздравляет детвору

      Новая тема 4 Читати новину українською

      Группа компаний "Укрлендфарминг" ежегодно поздравляет детей с новогодними и рождественскими праздниками.

      В этом году сладкие подарки помощники Святого Николая раздали также дошкольникам и воспитанникам Гаивской школы Львовщины.

      "В каждом сельском совете, где мы арендуем, ежегодно мы принимаем участие в празднованиях, вручаем подарки от западной производственной компании, вручаем около тысячи подарков детям, а в целом по "Укрлендфармингу" - это около 30 тысяч в 22 областях Украины", - рассказал заместитель директора по земельным вопросам Западной Агропроизводственной Компании Сергей Цыбульский.

      Благодарная малышня же порадовала гостей праздничным выступлением.

      "Мне нравится. Там есть разные конфеты. Очень хорошие впечатления", - поделилась школьница Дианка.

      Гаевской малышней Западная Агропроизводственная компания занимается с 2011 года. Помогают детям не только на праздники.

      "Мы очень счастливы, очень рады, и дети тоже очень рады. Мы сотрудничаем с Западной Агропроизводственным Компанией уже очень давно. Нам каждый год общество выделяло средства на окна", - рассказала директор Гаевской УВК Наталья Чижик.

      "Мы участвуем во всех возможных проектах, которые проходят в общественности. Наши средства социальной помощи направлены именно на развитие в основном садов и школ", - отметил заместитель директора по земельным вопросам Западной Агропроизводственной Компании Сергей Цыбульский.

      Так агропроизводители уже помогли заменить окна в детском саду, на очереди - ремонт школы.

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      Теги: Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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