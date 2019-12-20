Группа компаний "Укрлендфарминг" ежегодно поздравляет детвору

Группа компаний "Укрлендфарминг" ежегодно поздравляет детей с новогодними и рождественскими праздниками.

В этом году сладкие подарки помощники Святого Николая раздали также дошкольникам и воспитанникам Гаивской школы Львовщины.

"В каждом сельском совете, где мы арендуем, ежегодно мы принимаем участие в празднованиях, вручаем подарки от западной производственной компании, вручаем около тысячи подарков детям, а в целом по "Укрлендфармингу" - это около 30 тысяч в 22 областях Украины", - рассказал заместитель директора по земельным вопросам Западной Агропроизводственной Компании Сергей Цыбульский.

Благодарная малышня же порадовала гостей праздничным выступлением.

"Мне нравится. Там есть разные конфеты. Очень хорошие впечатления", - поделилась школьница Дианка.

Гаевской малышней Западная Агропроизводственная компания занимается с 2011 года. Помогают детям не только на праздники.

"Мы очень счастливы, очень рады, и дети тоже очень рады. Мы сотрудничаем с Западной Агропроизводственным Компанией уже очень давно. Нам каждый год общество выделяло средства на окна", - рассказала директор Гаевской УВК Наталья Чижик.

"Мы участвуем во всех возможных проектах, которые проходят в общественности. Наши средства социальной помощи направлены именно на развитие в основном садов и школ", - отметил заместитель директора по земельным вопросам Западной Агропроизводственной Компании Сергей Цыбульский.

Так агропроизводители уже помогли заменить окна в детском саду, на очереди - ремонт школы.