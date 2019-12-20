Група компаній "Укрлендфармінг" щороку вітає дітлахів з новорічними та різдвяними святами.

Цього року солодкі подарунки помічники Святого Миколая роздали також дошкільнятам та вихованцям Гаївської школи Львівщини.

"В кожній сільській раді, де ми орендуємо, щороку ми приймаємо участь у святкуваннях, вручаємо подарунки від західної виробничої компанії, вручаємо близько тисячі подарунків діткам, а загально по "Укрлендфармінгу" - це близько 30 тисяч в 22 областях України", - розповів заступник директора із земельних питань Західної Агровиробничої Компанії Сергій Цибульський.

Вдячна малеча ж потішила гостей святковим виступом.

"Мені подобається. Там є різні цукерки. Дуже гарні враження", - поділилась школярка Діанка.

Гаївською малечею Західна Агровиробнича Компанія опікується з 2011 року. Допомагають дітям не лише на свята.

"Ми дуже щасливі, дуже раді, і діти теж дуже раді. Ми співпрацюємо з Західною Агровиробничою Компанією вже дуже давно. Нам кожного року товариство виділяло кошти на вікна", - розповіла директорка гаївської НВК Наталія Чижик.

"Ми беремо участь у всіх можливих проєктах, які проходять в громаді. Наші кошти соціальної допомоги направлені саме на розвиток здебільшого садків та шкіл", - зазначив заступник директора із земельних питань Західної Агровиробничої Компанії Сергій Цибульський.

Так агровиробники вже допомогли замінити вікна у дитсадку, на черзі - ремонт школи.