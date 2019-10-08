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      Группа компаний "Укрлендфарминг" закончила посев озимой пшеницы

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      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг"

      Группа компаний “Укрлендфарминг” бизнесмена Олега Бахматюка, один из крупнейших украинских аграрных холдингов, завершила посевную озимой пшеницы.

      Группа компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, один из крупнейших украинских аграрных холдингов, завершила посевную озимой пшеницы. Между тем в целом по Украине из-за неблагоприятных погодных условий агропроизводителями засеяно лишь 65% площадей под озимые зерновые.

      Из-за неблагоприятных погодных условий с отсутствием осадков в августе и сентябре, сегодня на территории Украины засеяно только более 65% площадей озимыми зерновыми. Несмотря на сложности с дождями, группа компаний " Укрлендфарминг" закончила посев озимой пшеницы под урожай 2020 года на полях в 22 областях Украины практически согласно плана.

      "Полное отсутствие осадков в августе и сентябре на большинстве территорий Украины существенно отличает посевную кампанию этого года от прошлогодней. В условиях, когда на глубине в 1 метр нет запасов почвенной влаги почти 60 дней, мы вынуждены были немного перенести посев на более поздний срок, чем планировали. Но в конце концов, финишировали лишь с небольшим отклонением от плана", – отметил Владислав Тютюнник, руководитель департамента агропроизводственной деятельности "Укрлендфарминг", комментируя ход посевной.

      Особенность этого сезона – засуха в августе и сентябре, также поставила вызовы агропроизводителям в борьбе с вредителями. "Отсутствие влаги оказало влияние на развитие вредителей, ведь для них благоприятные условия – это погода без осадков и высокие суточные температуры (жара). В этом году тля и рапсовая моль особенно прогрессируют на посевах рапса озимого, в частности на юге Украины. Приходится проводить екстрамероприятия, чтобы предотвратить негативные последствия и неконтролируемое распространение данных вредителей", – сообщил руководитель департамента.

      Группа компаний "Укрлендфарминг" – вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг Украины, который обрабатывает более 500 тыс. га плодородных земель – один из крупнейших земельных банков черноземов в стране. Входит в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока. Владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.
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      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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