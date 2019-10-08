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      Група компаній "Укрлендфармінг" закінчила посів озимої пшениці

      18 Читать новость на русском
      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг"

      Група компаній “Укрлендфармінг” бізнесмена Олега Бахматюка, один з найбільших українських аграрних холдингів, завершила посівну озимої пшениці.

      Тим часом загалом по Україні через несприятливі погодні умови агровиробниками засіяно лише 65% площ під озимими зерновими.

      Зважаючи на несприятливі погодні умови з відсутністю опадів у серпні та вересні, сьогодні на території України засіяно лише понад 65% площ озимими зерновими. Попри складнощі з дощами, група компаній "Укрлендфармінг" закінчила посів озимої пшениці під урожай 2020 року на полях у 22 областях України майже по плану.

      Повна відсутність опадів у серпні та вересні на більшості території України суттєво відрізняє посівну кампанію цього року від минулорічної. В умовах, коли на глибині в 1 метр немає запасів ґрунтової вологи майже 60 днів, ми вимушені були дещо перенести посів на більш пізній термін, ніж планували. Але зрештою, фінішували з невеликим відхиленням від плану,
      – зазначив Владислав Тютюнник, керівник департаменту агровиробничої діяльності "Укрлендфармінгу", коментуючи перебіг посівної.

      Особливість цього сезону – посуха у серпні і вересні, також поставила виклики агровиробникам у боротьбі зі шкідниками.

      "Відсутність вологи вплинула на розвиток шкідників, адже для них найсприятливіші умови – це погода без опадів та високі добові температури (спека). Цього року попелиця та ріпакова міль особливо прогресують на посівах ріпаку озимому, зокрема на півдні України. Доводиться вживати екстразаходів, щоб запобігти негативним наслідкам та неконтрольованому поширенню даних шкідників", – повідомив керівник департаменту.

      Група компаній "Укрлендфармінг" – вертикально інтегрований сільськогосподарський холдинг України, який має в обробітку понад 500 тис. га родючих земель – один з найбільших земельних банків чорноземів у країні. Входить у топ-10 світових холдингів за обсягом земельного банку. Спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, насіннєвого матеріалу, виробництві яєць і яєчних продуктів, м'яса й молока. Власником агрохолдингу "Укрлендфармінг" є бізнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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