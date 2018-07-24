Группа Spice Girls возвращается на сцену: подробности

Экс-участница группы Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) подтвердила информацию о воссоединении группы в полном составе.

Об этом Мел Би заявила во время британского ток-шоу Loose Women, сообщает издание Reuters.

Читайте также: Напряжение, боль и конфликт: эксперт объяснил, о чем свидетельствует язык тел Виктории и Дэвида Бекхэмов

Мы сестры, в конце концов, мы вместе прошли удивительный, замечательный путь, и мы возвращаемся,

– подчеркнула она.

Певица отметила, все участницы Spice Girls согласились вернуться на сцену. Однако она добавила, что были только сложности с Викторией Бекхэм.

"Конечно, мы возвращаемся вместе. С некоторыми было сложно, однако она будет с нами", – уверяет Мелани Браун.

Напомним, Spice Girls опубликовали общее фото, чем изрядно порадовали своих фанатов. Также ранее певицы заявили о воссоединении и мировом турне, которое начнется летом 2018 года в Великобритании. Однако на этом сюрпризы от Spice Girls не закончились: знаменитости анонсировали запуск большого телевизионного проекта по поиску молодых талантов.

Кто такие Spice Girls?

Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эмме Бантон, Мелани Чисхольм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив распался.