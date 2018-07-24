Гурт Spice Girls повертається на сцену: подробиці

Екс-учасниця групи Spice Girls Мелані Браун (Мел Бі) підтвердила інформацію про возз'єднання гурту у повному складі.

Про це Мел Бі заявила під час британського ток-шоу Loose Women, повідомляє видання Reuters.

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Ми сестри, врешті-решт, ми разом пройшли дивовижний, чудовий шлях і ми повертаємося,

– наголосила вона.

Співачка зазначила, усі учасниці Spice Girls погодилися повернутися на сцену. Однак вона додала, що були лише складнощі з Вікторією Бекхем.

"Звичайно, ми повертаємося разом. З деким було складнувато, проте вона буде з нами", – запевняє Мелані Браун.

Нагадаємо, Spice Girls опублікували спільне фото, чим неабияк потішили своїх фанатів. Також раніше співачки заявили про возз'єднання та світове турне, яке розпочнеться влітку 2018 року у Великій Британії. Однак на цьому сюрпризи від Spice Girls не закінчились: знаменитості анонсували запуск великого телевізійного проекту з пошуку молодих талантів.

Хто такі Spice Girls?Британська жіноча поп-група Spice Girls була створена 1994 року за участю Мелані Браун, Вікторії Адамс (Бекхем), Еммі Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році кожна зі співачок запустила власний сольний проект, і колектив розпався.