Стратком ВСУ обнародовал имена, звания, происхождение и фото очередной порции 200-х рашистов 29 марта. Результаты успешного "украинского сафари 2.0" 28 марта поделились на официальной странице в фейсбук.

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"Груz 200" отправился домой в Россию

Заблудившихся на "учениях" оккупантов Вооруженные Силы Украины уже отправили "в правильном виде" домой. Грузом 200 стали:

командир взвода Владимир Потапов из Гурьевска Кемеровской области;

лейтенант Руслан Маликов из Урюпинска;

старший лейтенант Александр Потапенков из села Базарный Сызган Ульяновской области;

старший лейтенант Яшнар Бекназаров из Якутии;

лейтенант Дамир Исламов из Лениногорска

Уничтоженные оккупанты / Фото СтратКом ВСУ