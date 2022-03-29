Стратком ВСУ обнародовал имена, звания, происхождение и фото очередной порции 200-х рашистов 29 марта. Результаты успешного "украинского сафари 2.0" 28 марта поделились на официальной странице в фейсбук.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

"Груz 200" отправился домой в Россию

Заблудившихся на "учениях" оккупантов Вооруженные Силы Украины уже отправили "в правильном виде" домой. Грузом 200 стали:

  • командир взвода Владимир Потапов из Гурьевска Кемеровской области;
  • лейтенант Руслан Маликов из Урюпинска;
  • старший лейтенант Александр Потапенков из села Базарный Сызган Ульяновской области;
  • старший лейтенант Яшнар Бекназаров из Якутии;
  • лейтенант Дамир Исламов из Лениногорска

Уничтоженные оккупанты / Фото СтратКом ВСУ

Обратите внимание – Потери врага на 29 марта: смотрите видео