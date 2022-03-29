СтратКом ЗСУ оприлюднив імена, звання, походження і фото чергової порції 200-х рашистів 29 березня. Результатами успішного "українського сафарі 2.0" 28 березня поділились на офіційній сторінці у фейсбук.

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"Груz 200" відправився додому на Росію

Заблукалих на "навчаннях" окупантів Збройні Сили України вже відправили "у правильному вигляді" додому. Грузом 200 стали:

командир взводу Володимир Потапов з Гур'євська Кемеровської області;

лейтенант Руслан Маліков з Урюпінська;

старший лейтенант Олександр Потапенков з села Базарний Сизган Ульяновської області;

старший лейтенант Яшнар Бекназаров з Якутії;

лейтенант Дамір Ісламов з Леніногорська

Знищені окупанти / Фото СтратКом ЗСУ

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