Сообщения в СМИ РФ о якобы полноценном одобрении военной агрессии Кремля проходили на фоне арестов россиян, которые выходили на мирные протесты под крупными городами страны.

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Третий месяц войны и протесты в России

Сейчас идет третий месяц военной агрессии России против Украины. В российских регионах увеличивается протестный уровень среди местного населения, который обусловлен несколькими факторами.

Из-за действия санкционной политики из Росии уходят мировые бренды и одновременно крупные работодатели, которые закрывают производство, одновременно сокращая при этом рабочие места в регионе и поступление налогов в региональные бюджеты.

В регионы России стабильно приходит "груз 200" из Украины, что также оказывает влияние на повышение уровня протестного потенциала местных жителей. Но главный политический момент в том, что данные события влияют на увеличение противостояния между региональными элитами и федеральным центром РФ.

На региональном уровне протест местного населения против проводимой политики федерального центра выражается в локальных действиях сопротивления на разных уровнях. В период апреля и мая 2022 года были зафиксированы следующие случаи внутриполитических конфликтов в регионах России:

В конце апреля 2022 года Сургутское отделение КПРФ покинуло 57 активных участников Сургутской городской парторганизации, практически это все горком КПРФ. В партийном отделении осталось шесть человек, средний возраст 70 лет, а вся молодежь покидает партийные ряды. Основной причиной демарша Сургутских коммунистов стало сотрудничество ЦК КПРФ с партией "Единая Россия" и молчаливое согласие с проводимой политикой Кремля;

В Новосибирске на акции "Бессмертный полк" задержан местный активист Владимир Салтевский. Он вышел с плакатами "Мне стыдно за вас, внуки" и "Победили тот фашизм, победим и этот";

В течение апреля 2022 года в Хабаровске проходят немногочисленные протесты в поддержку С.И. Фургала, где местные жители осуждают Путина за начало военной злости против Украины;

В Оренбурге в течение апреля местные активисты массово стараются обливать краской билборды с символикой военной агрессии РФ "Z";

В Красноярске силовики задержали местную жительницу из-за антивоенной надписи на автомобиле, там написано "Zачем", где буква Z выглядит "кровавой";

В Екатеринбурге была задержана местная жительница Надежда Сайфутдинова, которая вышла на пикет против войны с зашитым ртом.

В Перми из-за антивоенного пикета задержали Евгения Прокина. Мужчина держал флаг и плакат с надписью "Нам пропагандой мозги не промыть, там тоже люди такие же, как мы";

В Забайкалье мужчина поспорил с кассиршей в магазине, "осудил действия Путинской России в Украине". Впоследствии ему пришлось заплатить 30 тысяч рублей штрафа;

В Ясногорске (Тульская область) 35-летняя Екатерине Зариповой со словами "Надо в своей стране порядок наводить" удалила из окон детского сада символы Z, а также негативно высказалась о войне в Украине. Ее оштрафовали на 48 тысяч рублей;

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга фракция "Яблоко" внесла проект заявления о защите прав граждан на свободу информации, тем самым предлагая областному парламенту "выразить протест против ограничения свободы информации".

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Поджоги военкоматов в России

В течение апреля – мая 2022 года прошли серии поджогов местных военкоматов в разных регионах России. Так молодые парни снимали на видео процесс поджогов с помощью коктейлей Молотова, после происшествия виновников объявили их в федеральный розыск. Военкоматы горели в следующих населенных пунктах:

Нижневартовск, административный центр Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа; Луховицы (Московская область); Воронеж; Поселок Зубовая поляна (Мордовия); Город Березовское (Екатеринбург); Город Шуя (Ивановская область).

Перечисленные факты общественной агрессии в регионах России не единичны, они проходят практически каждый день, пропагандистские СМИ РФ о таких фактах просто не говорят.

Данными протестами общество усиливает конфликт между региональными элитами и федеральным центром: при репрессии в регионах электорально страдают местные власти, ведь на федеральном уровне об этих фактах практически никто не знает.

В свою очередь региональные элиты, особенно в этнических регионах РФ, отрицательно относятся к действиям федерального центра. В настоящее время из-за военной агрессии РФ против Украины Кремль пересматривает финансирование дотаций регионов за счет федерального бюджета, что сказывается на недовольстве региональных элит.

Внутриполитические протесты на региональном уровне усиливаются к тому же этноконфессиональным сепаратизмом внутри страны.

По мнению политологов и ученых из России, процессы распада РФ запустятся, как только федеральный центр начнет значительно ослабевать, а недовольство регионов все так же будет увеличиваться: тогда запустятся не быстрые процессы разъединения России, как это было с СССР.

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