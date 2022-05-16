Повідомлення у ЗМІ РФ про нібито повноцінне схвалення військової агресії Кремля проходили на тлі арештів російських громадян, які виходили на мирні протести під державні органи влади у великих містах країни.

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Третій місяць війни та протести в Росії

Наразі вже триває третій місяць військової агресії Росії проти України. У російських регіонах підвищується рівень протесту серед місцевого населення, який обумовлений декількома факторами.

Через дію санкційної політики міжнародних партнерів з Росії йдуть світові бренди та одночасно великі роботодавці, які закривають виробництво, одночасно скорочуючи робочі місця в регіоні та надходження податків до регіональних бюджетів.

У регіони Росії стабільно надходить "вантаж 200" з України, що також впливає на підвищення рівня протестного потенціалу місцевих жителів. Але головний політичний момент у тому, що ці події впливають на збільшення протистояння між регіональними елітами та федеральним центром РФ.

На регіональному рівні протест місцевого населення проти політики федерального центру, що проводиться, виявляється у локальних діях опору на різних рівнях. У період квітня та травня 2022 року були зафіксовані такі випадки внутрішньополітичних конфліктів у регіонах Росії:

Наприкінці квітня 2022 року Сургутське відділення КПРФ залишили 57 активних учасників Сургутської міської парторганізації, практично це весь міський комітет КПРФ. У партійному відділенні залишилося шестеро людей, середній вік 70 років, а вся молодь залишає партійні лави. Основною причиною демаршу Сургутських комуністів стало співробітництво ЦК КПРФ з партією "Єдина Росія" і мовчазна згода з політикою Кремля;

У Новосибірську на акції "Безсмертний полк" затримано місцевого активіста Володимира Салтевського. Він вийшов із плакатами "Мені соромно за вас, онуки" і "Перемогли той фашизм, переможемо і цей";

Протягом квітня 2022 року у Хабаровську відбуваються нечисленні протести на підтримку С.І. Фургала, де місцеві жителі засуджують Путіна за початок військової агресії проти України;

В Оренбурзі протягом квітня місцеві активісти масово намагаються обливати фарбою білборди з символікою військової агресії РФ – "Z";

У Красноярську силовики затримали місцеву мешканку через антивоєнний напис на автомобілі, там написано "Zачем", де буква Z виглядає "кривавою";

У Єкатеринбурзі затримали місцеву жительку Надію Сайфутдінову, яка вийшла на пікет проти війни із зашитим ротом.

У Пермі через антивоєнний пікет затримали Євгена Прокіна. Чоловік тримав прапор і плакат із написом "Нам пропагандою мізки не промити, там теж такі самі люди, як і ми";

На Забайкаллі чоловік посперечався з касиркою у магазині, "засудивши дії Путінської Росії в Україні". Згодом йому довелося заплатити 30 тисяч рублів штрафу;

У Ясногорську (Тульська область) 35-річна Катерина Заріпова зі словами "Треба у своїй країні порядок наводити" забрала з вікон дитячого садка символи Z, а також негативно висловилася про війну в Україні. Її оштрафували на 48 тисяч карбованців;

На розгляд Законодавчих зборів Петербурга фракція "Яблуко" внесла проект заяви про захист прав громадян на свободу інформації, пропонуючи обласному парламенту "висловити протест проти обмеження свободи інформації".

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Підпали військкоматів у Росії

Протягом квітня – травня 2022 року пройшли серії підпалів місцевих військкоматів у різних регіонах Росії. Так молоді хлопці знімали на відео процес підпалів за допомогою коктейлів Молотова, після пригоди винуватців оголосили у федеральний розшук. Військкомати горіли у таких населених пунктах:

Нижньовартівськ, адміністративний центр Нижньовартовського району Ханти-Мансійського автономного округу; Луховиці (Московська область); Воронеж; Село Зубова галявина (Мордовія); Місто Березовське (Єкатеринбург); Місто Шуя (Іванівська область).

Перелічені факти суспільної агресії в регіонах Росії – не поодинокі, вони проходять практично щодня, пропагандистські ЗМІ РФ про такі факти просто не говорять.

Цими протестами суспільство посилює конфлікт між регіональними елітами та федеральним центром: при репресії в регіонах електорально страждає місцева влада, адже на федеральному рівні про ці факти практично ніхто не знає.

Натомість регіональні еліти, особливо у етнічних регіонах РФ, негативно ставляться до дій федерального центру. На цей час через військову агресію РФ проти України Кремль переглядає фінансування дотацій регіонів за рахунок федерального бюджету, що позначається на невдоволенні регіональних еліт.

Внутрішньополітичні протести на регіональному рівні посилюються ще й етноконфесійним сепаратизмом усередині країни.

На думку політологів і вчених з Росії, процеси розпаду РФ запустяться, щойно федеральний центр почне значно слабшати, а невдоволення регіонів так само збільшуватиметься: тоді запустяться не швидкі процеси роз'єднання Росії, як це було з СРСР.

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