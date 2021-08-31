Инцидент произошел 31 августа около 08:50 утра на высоте 4 200 метров. Об этом спасателям сообщил очевидец, который самостоятельно поднимался на вершину.

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Отмечается, что ему удалось спасти туристку, которую накрыла снежная масса.

По предварительной информации, у нее перелом ноги.

Точное количество людей, попавших под лавину, пока неизвестно. Ожидается прибытие вертолета со спасателями для оказания помощи пострадавшим.

Территория нейтральная. Пострадали трое граждан Украины. Будут привлекать вертолет Грузии,

– проинформировали в МЧС Северной Осетии.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются выяснить в МИД действительно ли среди пострадавших альпинистов были граждане Украины.

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