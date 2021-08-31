Инцидент произошел 31 августа около 08:50 утра на высоте 4 200 метров. Об этом спасателям сообщил очевидец, который самостоятельно поднимался на вершину.
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Отмечается, что ему удалось спасти туристку, которую накрыла снежная масса.
- По предварительной информации, у нее перелом ноги.
Точное количество людей, попавших под лавину, пока неизвестно. Ожидается прибытие вертолета со спасателями для оказания помощи пострадавшим.
Территория нейтральная. Пострадали трое граждан Украины. Будут привлекать вертолет Грузии,
– проинформировали в МЧС Северной Осетии.
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