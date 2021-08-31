Інцидент стався 31 серпня близько 08:50 ранку на висоті 4 200 метрів. Про це рятувальникам повідомив очевидець, який самотужки підіймався на вершину.
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Зазначається, що йому вдалося врятувати туристку, яку накрила снігова маса.
- За попередньою інформацією, у неї перелом ноги.
Точна кількість людей, які потрапили під лавину, наразі невідома. Очікується прибуття грузинсьнсього гелікоптера для надання допомоги постраждалим.
Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії,
– поінформували у МНС Північної Осетії.
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