Інцидент стався 31 серпня близько 08:50 ранку на висоті 4 200 метрів. Про це рятувальникам повідомив очевидець, який самотужки підіймався на вершину.

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Зазначається, що йому вдалося врятувати туристку, яку накрила снігова маса.

За попередньою інформацією, у неї перелом ноги.

Точна кількість людей, які потрапили під лавину, наразі невідома. Очікується прибуття грузинсьнсього гелікоптера для надання допомоги постраждалим.

Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії,

– поінформували у МНС Північної Осетії.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати у МЗС чи дійсно серед постраждалих альпіністів були громадяни України.

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