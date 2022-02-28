Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что власти пошли на такой шаг из-за прагматичных соображений.

Детали Грузия не будет накладывать санкции на Россию, – премьер Гарибашвили

Грузии не будет накладывать санкции на Россию: причина

Сегодня в Европе идет большая война, в крупнейшем государстве Европы, столицу Украины бомбят и остановить это сегодня, как мы видим, некому, и скажем прямо, что санкции – это неэффективное средство,

– заявил Гарибашвили.

Он добавил, что санкции, введенные против России, будут негативно действовать в отношении грузинского народа.

Когда речь идет о введении санкций... о чем они просят меня? Чтобы я установил санкции своему народу? И кто потеряет от этого? Наше население, наша экономика, более миллиона наших земляков, которые не смогут осуществлять финансовые операции и так далее,

– отметил премьер Грузии.

Напомним, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году и оккупировали Южную Осетию и Абхазию.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.