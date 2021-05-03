В Грузии с 3 мая остановили работу муниципального транспорта. Решение приняли из-за увеличения случаев распространения COVID-19.

Решение по ограничению работы городских автобусов и тбилисского метро будет действовать до 12 мая, включительно. Однако, движение междугороднего транспорта не ограничивается.

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В то же время, в Грузии 4 – 11 мая объявили нерабочими днями для снижения мобильности граждан.

Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.

Сейчас в Грузии действует комендантский час с 21:00 до 5:00 и ограничение работы крупных торговых центров в выходные.

Зимний локдаун в стране уже предусматривал полную остановку транспорта.

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