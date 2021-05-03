В Грузии из-за вспышки COVID - 19 остановили работу городских автобусов и метро
В Грузии с 3 мая остановили работу муниципального транспорта. Решение приняли из-за увеличения случаев распространения COVID-19.
Источник:"Новости Грузия"
Решение по ограничению работы городских автобусов и тбилисского метро будет действовать до 12 мая, включительно. Однако, движение междугороднего транспорта не ограничивается.
К теме Главный хит – Турция: в какие еще страны летят украинцы на "майских"
В то же время, в Грузии 4 – 11 мая объявили нерабочими днями для снижения мобильности граждан.
Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.
Сейчас в Грузии действует комендантский час с 21:00 до 5:00 и ограничение работы крупных торговых центров в выходные.
Зимний локдаун в стране уже предусматривал полную остановку транспорта.
Ситуация с коронавирусом в Грузии: коротко
- В середине марта в Грузии ослабили большинство жестких ограничений, частично разрешив концерты и спортивные мероприятия со зрителями.
- Грузия еще 13 марта получила первую партию вакцины AstraZeneca-SKBio, а уже 25 марта – препарат компании Pfizerr-BioNtech немецко-американского производства.
Поделиться новостью