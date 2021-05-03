В Грузії з 3 травня зупинили роботу муніципального транспорту. Рішення ухвалили через збільшення випадків поширення COVID-19.

Рішення щодо обмеження роботи міських автобусів та тбіліського метро діятиме до 12 травня включно. Проте рух міжміського транспорту не обмежується.

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Водночас в Грузії 4 – 11 травня оголосили неробочими днями для зниження мобільності громадян. Співробітникам приватних й державних установ рекомендовано працювати у віддаленому режимі.

Наразі в Грузії діє комендантська година з 21:00 до 5:00 й обмеження роботи великих торговельних центрів у вихідні.

Зимовий локдаун в країні вже передбачав повну зупинку транспорту.

Ситуація з коронавірусом в Грузії: коротко