Елена Хоштария, устроившая эту акцию, вела на своей фейсбук-странице прямую трансляцию из-под здания правительства. Она основательница движения "Дроа" ("Время пришло").
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Что говорит Хоштария
Политики объяснила, что ее действия связаны со смертью оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава. Когда 5 июля в Тбилиси он исполнял свои служебные обязанности, мужчину жестоко избили радикалы.
Просто невероятно, что мы продолжим жить, как обычно, когда здесь (в правительстве – 24 канал) будут заседать убийцы и насильники,
– подчеркнула оппозиционерка.
"Они получат красную краску, получат протест. Им придется за все ответить. Слова излишни в этой ситуации", – подчеркнула Хоштария.
Оппозиционерка облила здание правительства красной краской: смотрите видео
Что случилось с журналистом Лашкаравою
- 5 июля он с коллегами занимался освещением беспорядков в Тбилиси. Противники ЛГБТ-сообщества напали на него и журналистку Миранду Багатурия.
- Лашкараву госпитализировали с переломами костей лица. Была необходима хирургическая операция. С 8 июля он продолжил лечение дома.
- Утром 10 июля мать оператора нашла сына мертвым у него дома. Точная причина смерти пока известна, ее будет устанавливать следствие.