Елена Хоштария, устроившая эту акцию, вела на своей фейсбук-странице прямую трансляцию из-под здания правительства. Она основательница движения "Дроа" ("Время пришло").

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Что говорит Хоштария

Политики объяснила, что ее действия связаны со смертью оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава. Когда 5 июля в Тбилиси он исполнял свои служебные обязанности, мужчину жестоко избили радикалы.

Просто невероятно, что мы продолжим жить, как обычно, когда здесь (в правительстве – 24 канал) будут заседать убийцы и насильники,

– подчеркнула оппозиционерка.

"Они получат красную краску, получат протест. Им придется за все ответить. Слова излишни в этой ситуации", – подчеркнула Хоштария.

Оппозиционерка облила здание правительства красной краской: смотрите видео

Что случилось с журналистом Лашкаравою