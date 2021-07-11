Когда журналисты в Тбилиси 5 июля освещали беспорядки, на Лашкарава напали радикалы. Они жестоко избили его.

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Журналиста забрали в больницу

Лашкарава госпитализировали с переломами костей лица. Однако несколько дней назад он уехал из больницы и продолжил лечение дома.

Лашкарава нашла мать

Мужчину мертвым обнаружила его мать. Точная причина смерти неизвестна, ее будет устанавливать экспертиза.

К слову, из-за нападения на Лашкарава и журналистку Миранду Багатурия 8 июля полиция задержала двух человек. Однако женщина утверждает, что на самом деле нападавших было около 20. Задержанных взяли под стражу.

Что известно о стычках

В течение 1 – 5 июля представители ЛГБТ-сообщества проводили в Тбилиси "неделю ЛГБТ". Они хотели провести "Марш достоинства", однако из-за радикалов его отменили.

Протестующие пришли в офис "Тбилиси Прайд" и сорвали флаги ЛГБТ-сообщества, а затем сожгли их.

Затем они напали на журналистов. Было около 40 пострадавших.

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