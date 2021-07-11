Коли журналісти у Тбілісі 5 липня висвітлювали заворушення, на Лашкарава напали радикали. Вони жорстоко побили його.
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Журналіста забрали до лікарні
Лашкарава госпіталізували з переломами кісток обличчя. Проте кілька днів тому він поїхав з лікарні та продовжив лікування вдома.
Лашкарава знайшла мати
Чоловіка мертвим знайшла його мати. Точна причина смерті невідома, її встановлюватиме експертиза.
До слова, через напад на Лашкарава і журналістку Міранду Багатурія 8 липня поліція затримала двох осіб. Однак жінка стверджує, що насправді нападників було близько 20. Затриманих взяли під варту.
Що відомо про сутички
- Протягом 1 – 5 липня представники ЛГБТ-спільноти проводили в Тбілісі "тиждень ЛГБТ". Вони хотіли провести "Марш гідності", однак через радикалів його скасували.
- Протестувальники прийшли до офісу "Тбілісі Прайду" та зірвали прапори ЛГБТ-спільноти, а потім спалили їх.
- Потім вони напали на журналістів. Було близько 40 постраждалих.
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