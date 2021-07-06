Радикали закидали учасників акції камінням

На проспекті Руставелі у столиці Грузії відбувається 2 акції – на підтримку ЛГБТ-спільноти й проти неї. Їх розділяють правоохоронці.

Раніше У центрі Тбілісі противники ЛГБТ-маршу і радикали напали на журналістів: 40 постраждалих, – ЗМІ

Активістів на підтримку трансгендерів зібралося так багато, що силовикам довелося перекрити центральний проспект.

У Тбілісі на акцію вийшли прихильники ЛГБТ-спільноти: відео

Радикалів зібралося близько 200. Вони кидали камінням в учасників акції через колону силовиків, яка щитом стояла перед активістами. На відео видно, як силовики затримують провокаторів та саджають їх в автомобілі. Одного з радикалів виводили під аплодисменти.

Силовики виводять провокатора: відео

Дивіться відео, як радикали кидають камінням в активістів:

Дивіться кадри затримання радикалів:

Дивіться пряму трансляцію з акції у Тбілісі:

Раніше радикали побили журналістів