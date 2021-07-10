Святая семья и воинственная церковь

"Марш достоинства", который должен был пройти 5 июля в Тбилиси, обернулся конфликтом. Правые, церковь, прокремлевские СМИ – все заняли гомофобскую позицию. Еще ни разу в стране не удавалось провести полноценный прайд.

Все о столкновениях В центре Тбилиси противники ЛГБТ-марша и радикалы напали на журналистов: 40 пострадавших, – СМИ

Были ранены более 50 журналистов. Люди в рясах не боялись выбивать из рук операторов камеры, радикалы бросали бутылки и камни.



Во время столкновений / Фото Анины Тепнадзе

"Основными движущими силами гомофобии в Грузии является Грузинская православная церковь и ее священники, правительство Грузии и несколько праворадикальных групп, включая Грузинский марш (национал-консерваторы – ред) и Alt-info (ультранационалисты с антизападными взглядами)", – рассказывает главный редактор грузинской онлайн-медиа платформы On.ge Анина Тепнадзе.

Дело в том, что епископ Грузинской православной церкви Илия II является наиболее почитаемым общественным деятелем в стране и к его мнению прислушивается общество. Именно он в 2013 году призвал власти запретить прайд.

Церковь придумала "День святости семьи и семейных ценностей", который отмечают 17 мая (именно в этот день мир отмечает Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией – 24).

Церковь требовала, чтобы мы изменили Конституцию и добавили, что "семья – это единство мужчины и женщины". Это требование не было выполнено, но время от времени они просят об этом,

– объясняет Анина Тепнадзе.

Фейсбук, ненависть, фейки

Страницы в соцсетях, распространяющие контент против ЛГБТК + активно распространяли фейки каждый раз, когда организаторы Tbilisi Pride заявляли о проведении мероприятий.



Ресурс medium.com исследовал страницы радикальных организаций в 2019 году

"Я бы сказала, что это не большинство граждан Грузии, но они очень агрессивны. У них есть свои страницы в фейсбуке, тролли, телеграмы и даже каналы (PostTV, Alt-info). Фейсбук периодически удаляет их аккаунты, но они продолжают появляться", – рассказывает руководитель On.ge.

Также заметным является стремление таких организаций критиковать Запад. А когда новости о беспорядках под нужным углом оперативно появляются на ресурсах Sputnik или RT, все становится на свои места. Кремлевская пропаганда не спит.

Видео Радикалы в Тбилиси сожгли флаг Евросоюза: ситуация обостряется

Например, когда 6 июня на центральную площадь Тбилиси вышли сторонники ЛГБТ-сообщества и его противники, последние сожгли флаг ЕС. Флаг уже вернули в центр столицы Грузии – на проспект Руставели. Его поднял лично спикер парламента Кахабер Кучава.

За ЕС, но против ЛГБТК+

Согласно результатам Согласно результатам исследования "Будущее Грузии", которые были опубликованы весной 2021 года 78% поддерживают вступление страны в Европейский Союз. Правда 69% респондентов считают, что увеличение числа представителей ЛГБТК + в парламенте Грузии окажет негативное воздействие; 14% считают, что это не повлияет на ситуацию, и только 4% считают, что это окажет положительное влияние.

Грузинские СМИ показали правду

"С гордостью могу сказать, что грузинские СМИ продемонстрировали высокие стандарты освещения прайда в этом году. Фактически не было языка вражды и ненависти. Что касается влияния церкви на СМИ, в Православной церкви есть собственный телеканал. Также их интересы поддерживают несколько газет, которые, к сожалению, антизападные. Обычно этими СМИ заинтересованы старики", – уточняет журналистка и ведущая телекомпании "Рустави 2" Теона Цхомелидзе.

Но беспорядки происходили при бездействии полиции. Tbilisi Pride отменили марш именно потому, что МВД Грузии не могли гарантировать безопасность. Теона Цхомелидзе также сообщила, что двум пострадавшим сделали операции. Например, у одного работника СМИ возникли проблемы со зрением, потому что ему плеснули кислотой в глаза.

Это процесс, и я думаю, что наша страна пройдет его, как это сделали другие. Однако в настоящее время ситуация очень плохая. Представители ЛГБТК + сообщества не могут здесь (в стране) найти свое место, поэтому уезжают из Грузии,

– рассказывает журналистка.

По ее словам, в 2014 году парламент принял закон о борьбе с дискриминацией, но последние события показали, что этого недостаточно. Интересно, что церковь в свое время протестовала против этого закона. Хотя некоторые противники признались, что не знают деталей решения, но захватили на акцию плакаты с призывами "не допустить разврата".



День святости семьи в Грузии / Фото RFE / RL

Христианство учит смирению и любви к ближнему, но "агрессивное православие" отвоевывает себе место в жизни общества кулаками. Возможно, по логике некоторых верующих, стул или крест действительно можно держать одной эмоцией – ненавистью.