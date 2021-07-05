Пострадали работники СМИ. Среди них и корреспонденты и операторы. Также повредили их технику.

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В Грузии радикалы и противники ЛГБТ-марша напали на журналистов

В МВД Грузии рассказали, что 5 июля люди вышли протестовать на улицы.

Некоторые люди, собравшиеся на манифестацию на проспекте Руставели, совершили насильственные действия в отношении представителей СМИ и препятствовали их профессиональной деятельности,

– заявили в ведомстве.

Полиция отреагировала на инцидент и перевела представители СМИ в безопасную зону. Правоохранители открыли дела по факту насилия и незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов.

Противники ЛГБТ-сообщества вышли на улицы: смотрите видео

Издание Mtavari Arkhi сообщает, что в результате столкновений пострадали более 40 работников СМИ. Также там подают поименный список пострадавших и названия СМИ.



СМИ сообщают, что ранили более 40 журналистов / Фото Mtavari Arkhi

Одного журналиста оперируют

Российское издание пишет, что 4 пострадавших доставили в больницу "Нью Хоспиталс". Их состояние стабильное:

один из раненых нуждался в консультации офтальмолога, ему оказана медицинская помощь и он уже выписан из клиники;

трех пациентов обследуют;

один из них получил травму головы, перелом костей носа, сейчас его оперируют.

Что известно об акциях в Грузии

С 1 по 5 июля представители ЛГБТ-сообщества проводят в Тбилиси "Неделю ЛГБТ". 5 июля должен был состояться "Марш достоинства".

Однако из-за того, что радикалы и противники марша вышли на улицы перед этим, событие отменили.

Протестующие пришли к офису "Тбилиси Прайда" и сорвали флаги ЛГБТ-сообщества. После этого они разорвали флаг и сожгли его.

Российское издание сообщило, что правоохранители не позволили протестующим войти в офис через дверь. Поэтому они забрались на балкон офиса и через окна смогли попасть в здание офиса. На балконе здания они вывесили флаг Грузии.

Российские СМИ сообщили, что после отмены ЛГБТ-прайда радикалы бросили взрывное устройство в офис организаторов марша. Там в это время находились активисты и журналисты. По предварительным данным, пострадала одна девушка

Кстати, противники ЛГБТ выходили на улицы еще 1 июля. Тогда они собрались у здания, где проходил кинопоказ в рамках Недели защиты прав ЛГБТ. Тогда они называли себя защитниками традиционных ценностей и хотели прорвать кордон полиции.

Реакция властей

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили призвал воздержаться от проведения марша, потому что "есть угроза гражданского противостояния". Более того, он заявил, что подобные акции наоборот способствуют дискриминации меньшинств.

Когда излишне происходит апеллирование и подчеркивание различия – это я и считаю дискриминацией,

– заявил премьер.

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