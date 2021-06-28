Об этом дипломат написал в своей статье "О праве права и правила". Текст уже опубликовали в ряде российских медиа и на сайте МИД России.

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Лавров вновь отметился бредом

Лавров в очередной раз раскритиковал Соединенные Штаты и Европейский Союз и обвинил их в попытке влиять своей политикой на другие страны. Он считает, что Запад пытается всему миру навязать свои ценности либеральной демократии.

Дипломат затронул и тему ЛГБТ-пропаганды. Мол, школьникам принудительно в учебных заведениях подают эти идеи.

В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков защитить их от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в "просвещенной" Европе,

– заявил он.

Глава российского МИД убежден, США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви и стремятся достичь раскола мирового православия.

Он также прокомментировал встречу Байдена с Путиным в Женеве и саммит лидеров "Большой семерки". Представители стран G7 призвали Россию вывести войска из Украины и обсудили противостояние росту влияния Китая.

Лавров подчеркнул, Россию и Китай в Европе обозначили как "носителей авторитаризма". Но вроде бы эти взгляды полностью искажают реальность.

"Коллективный исторический Запад, доминировавший в течение 500 лет, не может не осознавать – и эпоха заканчивается. Но он хотел бы удержать исчезающие позиции, искусственно затормозить объективный процесс формирования полицентричного мира", – подытожил дипломат.

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