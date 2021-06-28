Про це дипломат написав у своїй статті "Про право права та правила". Текст вже опублікували в низці російських медіа та на сайті МЗС Росії.
Зверніть увагу Пропагандистка Скабєєва знову відзначилась цинічною заявою про "батальйони геїв" на Донбасі
Лавров знову відзначився маячнею
Лавров вкотре розкритикував Сполучені Штати й Європейський Союз і звинуватив їх у спробі впливати своєю політикою на інші країни. Він вважає, що Захід намагається всьому світу нав'язати свої цінності ліберальної демократії.
Дипломат зачепив і тему ЛГБТ-пропаганди. Мовляв, школярам примусово в навчальних закладах подають ці ідеї.
У школах низки західних країн дітей в межах навчальних програм переконують, що Ісус Христос був бісексуалом. Спроби притомних політиків захистити їх від агресивної пропаганди ЛГБТ наштовхуються на войовничі протести в "освіченій" Європі,
– заявив він.
Глава російського МЗС переконаний, США очолили відверте державне втручання у справи церкви і прагнуть досягнути розколу світового православ'я. А Захід нібито насаджує тоталітаризм, займає імперську позицію щодо інших держав.
Він також прокоментував зустріч Байдена з Путіним у Женеві та саміт лідерів "Великої сімки". Представники країн G7 закликали Росію вивести війська з України і обговорили протистояння зростання впливу Китаю.
Лавров підкреслив, Росію й Китай у Європі окреслили як "носіїв авторитаризму". Але начебто ці погляди повністю спотворюють реальність.
"Колективний історичний Захід, що домінував протягом 500 років, не може не усвідомлювати – та епоха закінчується. Але він хотів би утримати зникаючі позиції, штучно загальмувати об'єктивний процес формування поліцентричного світу", – підсумував дипломат.
Нещодавні фейки, які поширювали в Росії
- Російська пропагандистка Ольга Скабєєва у травні 2021 року заявила, що Володимир Зеленський нібито скерував провести гей-парад на Донбасі. А зробити це мають за підтримки Сполучених Штатів.
- За її словами, Джо Байден особисто порадив українській владі провести ЛГБТ-ходу в Донецькій і Луганській областях.
- У червні 2021 року вона знову поширила черговий фейк. В ефірі одного з прокремлівських телеканалів ведуча почала розповідати, нібито людей на Донбасі "приходять окуповувати геї". До того ж батальйони особисто формує влада в Україні.