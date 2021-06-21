Скабєєва дала інтерв'ю журналісту ютуб-каналу проросійського блогера Анатолія Шарія. У неї запитали про "батальйони геїв" та вплив цього на Росію.

До теми Гей-паради вриваються на Донбас, – пропагандистка Скабєєва поширила новий фейк

Чергова маячня Скабєєвої

Пропагандистка почала стверджувати, нібито людей на Донбасі приходять "окуповувати" геї. При цьому українців на окупованих територіях Скабєєва назвала "російськими людьми".

Страшна справа. У ЗСУ є цілі підрозділи гомосексуалістів. Це безумство. Людей обирають не по принципу і їх боєготовності, а по їх орієнтації. Всякі непристойності в голову приходять, але це їх справа, нехай вони там у казармах займаються чим завгодно,

– сказала Скабєєва.

Крім того, вона переконувала, мовляв, батальйони формують за вказівкою української влади. Скабєєва думає, що російська влада обрала вичікувальну позицію, попри те, що найманці Москви щодня обстрілюють наших військових.

"Донбас, шахтарі, війна… а тут українська влада реально стурбована тим, щоб набрати в армію геїв. Якщо це найголовніше, то в добру путь", – додала пропагандистка.

Що цьому передувало