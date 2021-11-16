Когда заключенный находится в лечебном учреждении, ведомство должно заботиться о его здоровье. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Важно "Мое здоровье резко ухудшается": Денисова получила письмо от Саакашвили и прилетела в Грузию
Законодательство Грузии не предусматривает допуск украинского омбудсмена, нет такой необходимости, у нас нет такого обязательства,
– сказал Брегадзе.
Министр упрекнул Денисову
Ранее Брегадзе заявлял, что из-за коронавируса на территорию глданской тюрьмы пускают только лиц, которые имеют на это право согласно грузинскому законодательству. В частности депутаты парламента, личный врач Саакашвили и члены его семьи.
Кроме того, чиновник упрекнул Денисову из-за заявлений, сделанных во время ее предыдущего визита. Брегадзе назвал заявление односторонним.
"Она даже не спросила нас, соответствует ли действительности та информация, которую она озвучила", – добавил политик.
Реакция Денисовой
Уполномоченная Рады по правам человека отметила, что официальные причины отказа ей не сообщили. Она постарается встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18, чтобы поговорить о состоянии здоровья Саакашвили. Кстати, она также добавила, что хотела связаться с Брегадзе, но тот не отвечает.
Отдельно Денисова подчеркнула, что хотят осмотреть оборудование, которое есть в больнице. В частности, достаточно ли его для лечения политика.
Что известно о задержании Саакашвили
- Михеил Саакашвили объявил голодовку 1 октября, когда его заключили в тюрьму в Грузии. На родине политика задержали из-за возбужденных уголовных дел. Дело в том, что по некоторым из них были заочные приговоры.
- В начале ноября украинская нардеп и возлюбленная экс-президента Грузии Елизавета Ясько говорила, что политик похудел на 20 килограммов. 8 ноября его срочно госпитализировали на вертолете из тюрьмы в больницу.
- Саакашвили 11 ноября заявил, что прекратит голодовку, если получит нормальную медпомощь.