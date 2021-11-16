Коли ув'язнений перебуває в лікувальному закладі, відомство має дбати про його здоров'я. Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе.

Важливо "Моє здоров'я стрімко погіршується": Денісова отримала лист від Саакашвілі й прилетіла в Грузію

Законодавство Грузії не передбачає допуску українського омбудсмена, немає такої необхідності, у нас немає такого зобов'язання,

– сказав Брегадзе.

Міністр дорікнув Денісовій

Раніше Брегадзе заявляв, що через коронавірус на територію глданської в'язниці пускають лише осіб, які мають на це право згідно з грузинським законодавством. Зокрема, депутати парламенту, особистий лікар Саакашвілі та члени його родини.

Крім того, чиновник дорікнув Денисовій через заяви, зроблені під час її попереднього візиту. Брегадзе назвав заяву односторонньою.

"Вона навіть не спитала нас, чи відповідає дійсності та інформація, яку вона озвучила", – додав політик.

Реакція Денісової

Уповноважена Ради з прав людини зазначила, що офіційних причин відмови їй не повідомили. Вона намагатиметься зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи №18, щоб поговорити про стан здоров'я Саакашвілі. До речі, вона також додала, що хотіла зв'язатись з Брегадзе, але той не відповідає.

Окремо Денісова наголосила, що хочуть оглянути обладнання, яке є в лікарні. Зокрема, чи достатньо його для лікування політика.

Що відомо про затримання Саакашвілі