Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Денісова заявила, що має намір зустрітися з політиком вже у вівторок, 16 листопада. Наразі Посольство України в Грузії скерувало запит на відповідний дозвіл до Міністерства юстиції Грузії.

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Минулого тижня отримала листа від Міхеіла, в якому він скаржиться на погіршення стану здоров'я, незадовільні умови утримання та просить про зустріч,

– розповіла Денісова.

Також вона поділилася у мережі світлинами листа, який отримала від Саакашвілі. Політик заявив, що "його здоров'я стрімко погіршується".



Лист від Саакашвілі / Фото з телеграм-каналу Денісової



Лист від Саакашвілі / Фото з телеграм-каналу Денісової

До Саакашвілі не пустили консиліум лікарів

Адвокат Саакашвілі розповів, що 14 листопада до політика не впустили консиліум лікарів, який сформували у грузинському Міністерстві охорони здоров'я.

За словами захисника, "сьогодні (14 листопада – 24 канал) перший випадок, коли Саакашвілі було відмовлено в реалізації права на захист здоров'я". Адвокат наголосив, що це – незаконний та ганебний факт.