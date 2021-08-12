В грузом усилят карантин

Однако ограничения не коснется междугородного транспорта. Об этом сообщил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.

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Запрещается также проведение массовых мероприятий: концертов, фестивалей и спортивных турниров (за исключением международных соревнований). Приостановят работу также детские развлекательные центры.

Еще одно ограничение коснется ресторанов и кафе – они будут открыты только до 23:00.

Кроме этого, в грузинском правительстве посоветовали государственным ведомствам и частным компаниям максимально и как можно быстрее перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.



Грузия через коронавирус на три недели останавливает общественный транспорт / Фото "Эхо Кавказа"

Ситуация с COVID-19 в Грузии: коротко