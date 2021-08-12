Однак обмеження не торкнеться міжміського транспорту. Про це повідомив глава оперативного штабу міжвідомчої координаційної ради по боротьбі з COVID-19 Георгій Гібрадзе.
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У Грузі посилять карантин
Забороняється також проведення масових заходів: концертів, фестивалів і спортивних турнірів (за винятком міжнародних змагань). Призупинять роботу також дитячі розважальні центри.
- Ще одне обмеження торкнеться ресторанів і кафе – вони будуть відкриті тільки до 23:00.
Окрім цього, в грузинському уряді порадили державним відомствам і приватним компаніям максимально та якнайшвидше перевести своїх співробітників на дистанційний режим роботи.
Грузія через коронавірус зупиняє громадський транспорт / Фото "Эхо Кавказа"
Ситуація з COVID-19 у Грузії: коротко
- Захворіли – 466 326 осіб;
- Одужали – 412 420 громадян;
- Померли – 6 279 людей;