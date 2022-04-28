Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Таким образом он ответил на высказывания Алексея Арестовича.

Заметьте Все это того не стоит, – Зеленский раскритиковал действия Грузии по поводу санкций против России

Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция,

– сказал Гарибашвили.

Он снова повторил свое мнение о причинах грузино-российской войны 2008 года. Гарибашвили утверждает, что тогдашний президент Михеил Саакашвили "допустил величайшую ошибку, когда не смог избежать войны".

Что сказал Арестович

Советник главы ОП считает, что Грузия сейчас имеет историческую возможность деоккупировать Абхазию и Южную Осетию. Страна получит поддержку всего мира.

Однако они не только не делают этого, но дополнительно пытаются оправдать действия России. Арестович отметил, что это очень недружественный шаг к Украине.

Обратите внимание! В 2008 году Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав там фейковые республики – Абхазию и Южную Осетию. Весь цивилизованный мир их не признал.

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