Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Таким чином він відповів на висловлювання Олексія Арестовича.

Зауважте Все це того не варте, – Зеленський розкритикував дії Грузії щодо санкцій проти Росії

Ніякого другого фронту, жодної другої війни у ​​Грузії не буде. Це наша принципова позиція,
– сказав Гарібашвілі.

Він знову повторив свою думку про причини грузино-російської війни 2008 року. Гарібашвілі стверджує, що тодішній президент Міхеіл Саакашвілі "припустився найбільшої помилки, коли не зміг уникнути війни".

Що сказав Арестович

  • Радник глави ОП вважає, що Грузія зараз має історичну можливість деокупувати Абхазію та Південну Осетію. Країна отримає підтримку всього світу.
  • Однак вони не лише не роблять цього, а й додатково намагаються виправдати дії Росії. Арестович відзначив, що це дуже недружній крок до України.

Раніше – Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії: