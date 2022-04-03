Такое заявление сделал глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили. Он объяснил, что "всегда и везде" будет действовать в соответствии с интересами своего народа и страны.

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Гарибашвили говорит, что антироссийских санкций не будет

Премьер-министр подчеркнул, что никто не заставит его изменить такое решение. "То, что приемлемо для национальных интересов Грузии и грузин, только такую ​​политику я буду проводить. Со стороны Грузии экономических санкций не будет", – заявил чиновник, общаясь с журналистами.

Обратите внимание! Накануне Зеленский отозвал украинских послов из Грузии и Марокко. Все потому, что они не смогли договориться о поставках оружия или санкциях.

Премьер не одобряет участие добровольцев из Грузии в войне

К слову, Гарибашвили не одобряет участие добровольцев в боевых действиях в Украине. Он призвал граждан выражать солидарность с украинцами "в любой другой форме". Также политик рассказал, что Грузия отправила нашему государству около 400 тонн гуманитарной помощи.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что его стране нужен мир, стабильность и развитие, а война не нужна никому. "И для предотвращения войны любой лидер страны, патриот, должен делать все возможное", – добавил он.

Интересно, что ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили неожиданно заявила, что Грузия присоединилась к международным санкциям против Москвы. Официальных документов не было.

Грузия не будет вводить антироссийские санкции: смотрите видео