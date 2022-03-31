Во время вечернего обращения 30 марта глава государства сообщил, что отозвал украинских послов из Марокко и Грузии.

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Причина в том, что они не сумели ни о чем договориться – ни о поставках оружия, ни о санкциях.

Есть те, кто тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого посла Украины из Марокко, также возвращен посол из Грузии. При всем уважении – не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса… Ищите, пожалуйста, другую работу,

– сказал Зеленский.

Президент дал несколько дней некоторым другим послам

Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшие дни ждет результатов работы от представителей в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки. Таких же результатов ждут от военных атташе

Таких же результатов дня мы ждем от военных атташе. Дипломатический фронт – один из ключевых фронтов. И все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь нашей армии, как каждый наш защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте.

– заметил президент.

Видео о том, как Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии:

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 30 марта: смотрите видео