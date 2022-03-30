Зеленский отметил, что сегодня будет немногословным, сообщает 24 канал. Нет много времени, однако есть очень много эмоций и еще больше задач.

Заметьте Это последствия работы наших защитников, – Зеленский об "отводе" от Чернигова и Киева

Такой сейчас момент. Переломный момент, когда говорить можно и надо только о самом главном,

– заявил Зеленский.

"Это не отвод, а результат работы защитников"

Украинский лидер подчеркнул, что переговорный процесс продолжается, но сейчас это – только слова без конкретики. Также звучат слова о якобы "отводе" российских войск от Киева и Чернигова и якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях.

Зеленский заявил: украинцы знают, что это – не "отвод", а последствия изгнания, последствия работы украинских защитников и защитниц.

"Мы никому не верим"

Президент подчеркнул, что в это же время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. Украина готовится к этому.

"Мы никому не верим – ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас – это самое главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что во время войны не должно быть таких дискуссий, к которым общество и политикум привыкли в мирное время.

Зеленский подчеркнул: если кто-то считает, что вроде бы может поучать ВСУ как противостоять врагу, то лучший путь это сделать – непосредственно отправиться на поле боя. Если же не готовы к реальным боевым столкновениям, то не стоит начинать поучать защитников и защитниц.

"Был сложный дипломатический день"

Президент рассказал украинцам, что 30 марта у него был очень активный и сложный дипломатический день. Подводя его итоги, Зеленский выделил 3 приоритета:

оружие для Украины;

новые санкции против России;

финансовая поддержка для Украины.

Украинский лидер рассказал, что имел длительный и подробный разговор с президентом США Джо Байденом. Зеленский поблагодарил за поддержку и подчеркнул: сейчас – переломный момент. Штаты должны подставить плечо Украине и показать могущество демократического мира.

"Если мы хотим бороться за свободу вместе, тогда мы просим у наших партнеров. Если мы реально боремся за свободу и защиту демократии вместе, то мы имеем право требовать помощи в этот переломный момент", –подчеркнул Зеленский.

Президент объяснил, что речь идет о самолетах, танках и артиллерийских системах.

"Не будет санкций – ищите другую работу"

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна каждому, кто борется за ее победу на разных фронтах. В то же время есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться при должности.

Украинский лидер подчеркнул: 30 марта он подписал указ об отзыве посла Украины из Марокко. Кроме того, вернули посла из Грузии.

"При всем уважении – не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса... Ищите, пожалуйста, другую работу", – отметил Зеленский.

Он также заявил, что ждет результатов работы от представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в странах Африки.

Зеленский также сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами Украины еще 122 защитников Украины. Из них 23 – отмечены посмертно. Вечная память всем, кто погиб за Украину.

Важно – Ночное обращение Зеленского за 30 марта: смотрите видео