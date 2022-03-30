Владимир Зеленский считает, что слова об отводе российских войск от Киева и Чернигова являются лишь словами.

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Мы знаем, что это не увод, а последствия изгнания, последствия работы наших защитников. Но также видим, что в это же время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе,

– отметил Зеленский.

Но добавил, что ни в какие словесные конструкции Украина не верит. Есть реальная ситуация в поле боя.

Что известно об "отводе" войск

Накануне российские власти заявили, что будут отводить войска с территории Киевской и Черниговской областей. В Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что враг частично выполняет сказанное.

В Пентагоне считают, что хотя небольшая часть российских войск якобы и отошла от Киева, Россия все еще может нанести удар по столице.

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