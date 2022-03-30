Володимир Зеленський вважає, що слова про то відведення російських військ від Києва та Чернігова є лише словами. Про це Президент розповів під час звернення 30 березня, повідомляє 24 канал.

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Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що в цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі,

– зазначив Зеленський.

Та додав, що у жодні словесні конструкції Україна не вірить. Є реальна ситуація на полі бою.

Зеленський вкотре наголосив: "Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину".

Що відомо про "відведення" військ

Напередодні російська влада заявила, що начебто відводитиме війська з території Київської та Чернігівської областей. У Генштабі Збройних Сил повідомили, що ворог лише частково виконує сказане.

У Пентагоні вважають, що хоча невелика частина російських військ буцімто й відійшла від Києва, Росія все ще може завдати удару по столиці.

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