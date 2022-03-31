Під час вечірнього звернення 30 березня глава держави повідомив, що відкликав українських послів з Марокко та Грузії.

До теми Переломний момент, коли говорити треба про найголовніше, – Зеленський звернувся до українців

Причина полягає в тому, що вони не зуміли ні про що домовитись – ні про постачання зброї, ні про санкції.

Є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такого посла України з Марокко, також повернуто посла з Грузії. При всій повазі – не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу… Шукайте, будь ласка, іншу роботу,

– сказав Зеленський.

Президент дав кілька днів іншим деяким послам

Володимир Зеленський розповів, що найближчими днями чекає результатів роботи від представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та у країнах Африки. таких же результатів чекають від військових аташе

Таких же результатів дня ми чекаємо від військових аташе. Дипломатичний фронт – це один з ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу й допомогу нашої армії, як кожен наш захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті,

– зауважив президент.

Відео про те, як Зеленський відкликав послів з Марокко та Грузії:

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 30 березня: дивіться відео