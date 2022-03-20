Об этом заявил грузинский политик Гиорги Барамидзе в эфире 24 канала. Как он отметил, представители властей Грузии говорят, что не присоединятся к санкциям Евросоюза.

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"Грузия не должна превратиться в "черную дыру", которую будет использовать Россия, чтобы обойти международные санкции. Вот эти формальные дипломатические шаги – это абсолютно недостойно Грузии", – отметил политик.

По словам Барамидзе, в условиях российской агрессии Грузия должна быть одной из первых, кто стоит рядом с Украиной.

То, что мы "болтаемся" где-то по середине – это совсем недостаточно, потому что не отвечает ни морали, ни национальным интересам Грузии, ни настроениям граждан,

– добавил политик.

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