Про це заявив грузинський політик Гіоргі Барамідзе в ефірі 24 каналу. Як він зауважив, представники влади Грузії говорять, що не долучаться до санкцій Євросоюзу

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"Грузія не повинна перетворитися у "чорну дірку", яку використовуватиме Росія, аби обійти міжнародні санкції. От ці формальні дипломатичні кроки – це абсолютно не гідно Грузії", – зазначив політик.

За словами Барамідзе, в умовах російської агресії Грузія повинна бути однією з перших, хто стоїть поряд з Україною.

Те, що ми "волочимося" десь по середині – це зовсім недостатньо, бо не відповідає ані моралі, ані національним інтересам Грузії, ані настроям громадян,

– додав політик.

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