Про інцидент 18 березня написав колишній грузинський президент Міхеіл Саакашвілі. Водночас політик закликав грузинський уряд дати пояснення.

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На російському боці: Грузія може стати учасником війни проти України

За словами Саакашвілі, якщо Росія справді використала авіапростір без дозволу грузинського уряду – останні мають право голосно протестувати. Щонайменше слід направити ноту Кремлю через швейцарське посольство.

Інакше це можна розцінювати як війну проти України та на російському боці,

– наголосив Саакашвілі.

Він додав: юридично жодне повітряне судно не може літати через повітряний простір іншої країни без спеціального дозволу, наданого цією країною.

Додамо, що нинішня грузинська влада є досить лояльною до Кремля. Сьогодні між Росією та Грузією йдуть активна торгівля та налагодження інших взаємин. І це відбувається попри те, що частина грузинських територій – окупована Кремлем. Мовиться про Абхазію та Осетію.

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Повний тест публікації Міхеіла Саакашвілі:

Грузинський уряд має негайно пояснити, як російська військова авіація використовувала повітряний простір Грузії. Якщо це справді сталося без їхнього дозволу, то вони мають голосно протестувати та надіслати ноту до Росії через посольство Швейцарії.



Інакше це буде розцінено як війна проти України та з російського боку. Юридично жодне повітряне судно не може літати через повітряний простір іншої країни без спеціального дозволу, наданого цією країною.