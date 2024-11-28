Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа". Следует отметить, что Кобахидзе сделал свое заявление после того, как Европарламент призвал провести новые выборы в Грузии.

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Грузия пока не будет вести переговоры о вступлении в ЕС

Премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси отказывается от ведения переговоров о вступлении в Евросоюз "до 2028 года".

Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза,

– сказал премьер-министр на брифинге.

По словам Кобахидзе, открытие переговоров по вступлению в ЕС якобы используется как инструмент шантажа Грузии, а раньше то же самое уже происходило с вопросом статуса кандидата. Он добавил, что для Грузии "совершенно неприемлемо рассматривать интеграцию в Европейский союз как милостыню, которую ЕС должен нам подать".

Стоит отметить, что ранее сам Евросоюз заявил, что процесс интеграции Грузии фактически прекращен из-за действий "Грузинской мечты".