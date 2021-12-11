В грузинском МИД напомнили, что еще 3 апреля 2008 года лидеры стран-членов НАТО приняли решение, что Грузия и Украина присоединятся к Альянсу. Это чрезвычайно важное политическое решение. Оно основано на консенсусе.

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Согласно международному праву, все государства должны выбирать свой внешнеполитический курс.

В МИД подчеркнули: вступление в НАТО – суверенное решение Грузии, базирующееся на свободе народа. Кроме того, эта цель закреплена в Конституции Грузии.

Также в коммюнике, которое приняло во время саммита НАТО в Брюсселе 2021 года, подчеркнули: вмешательство любой третьей стороны в определение внешних приоритетов стран неприемлемо.

Учитывая вышеизложенное, любое заявление, которое сделала третья сторона о пересмотре решения Бухарестского саммита, которое противоречит фундаментальным принципам и нормам международного права, неприемлемо для Министерства иностранных дел,

– говорится в сообщении.

Истерика России из-за НАТО

Страна-агрессор 10 декабря опубликовала требование не расширять НАТО на восток. Речь идет о территориях Украины и Грузии.

Решение 2008 года Россия требует признать как противоречивое обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ: "не укреплять свою безопасность средством безопасности других".

Примите во внимание! Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО является вопросом украинцев и стран Альянса. Ни о каких вопросах компромисса с Россией речь даже не идет.

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